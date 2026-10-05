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05.10.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tritt am Nachmittag auf der Stelle

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tritt am Nachmittag auf der Stelle

Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 18,64 CHF.

Kuros
18.23 CHF -3.19%
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Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr bei 18,64 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 19'466 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 19,17 CHF. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,50 CHF nach. Mit einem Wert von 18,54 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 50'814 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.10.2025 bei 34,20 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie mit einem Kursplus von 83,48 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 16,46 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF. Im Vorjahresviertel waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 15.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,397 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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