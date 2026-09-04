Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) tendiert am Vormittag südwärts

Das Papier von Kuros (Kuros Biosciences) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 17,96 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'231 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 17,96 CHF. Bei 18,16 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten 30'483 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Bei 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 90,42 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,69 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 250000,00 CHF umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kuros (Kuros Biosciences)-Gewinn in Höhe von 0,355 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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