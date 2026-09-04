Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag auf rotem Terrain

Um 12:28 Uhr ging es für die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 17,99 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'218 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 17,87 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 18,16 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 89'984 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 90,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,69 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,67 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 lud Kuros (Kuros Biosciences) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -29,88 CHF vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -29,88 CHF erwirtschaftet worden. Kuros (Kuros Biosciences) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 17.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 15.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,355 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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