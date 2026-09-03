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03.09.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gibt am Donnerstagnachmittag nach

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) gibt am Donnerstagnachmittag nach

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,3 Prozent auf 17,91 CHF.

Kuros
17.86 CHF -5.32%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 3,3 Prozent auf 17,91 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'195 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 17,86 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 18,50 CHF. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 177'555 Aktien.

Bei 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 90,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 23.06.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,69 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 1,23 Prozent könnte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 06.02.2014 lud Kuros (Kuros Biosciences) zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2013 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 250000,00 CHF – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 250000,00 CHF eingefahren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kuros (Kuros Biosciences) wird am 17.03.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Kuros (Kuros Biosciences)-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 15.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,355 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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