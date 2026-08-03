Kuros Aktie 32581411 / CH0325814116
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03.08.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verzeichnet am Montagnachmittag kaum Ausschläge
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Kaum Ausschläge verzeichnete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 22,64 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 16:28 Uhr die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 22,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'223 Punkten steht. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,14 CHF aus. Das Tagestief markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bei 22,02 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 130'698 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.
Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.06.2026 bei 17,69 CHF. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 27,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Kuros (Kuros Biosciences) seine Aktionäre 2025 mit 0,000 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 31.12.2013 abgelaufenen Quartals präsentierte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 13.08.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.08.2027 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,300 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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