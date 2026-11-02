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02.11.2026 16:29:00
Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) fällt am Nachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Zuletzt fiel die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 20,54 CHF ab.
Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 20,54 CHF nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'839 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 20,36 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 20,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 45'482 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei einem Wert von 32,48 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,13 Prozent. Am 18.09.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF. Abschläge von 19,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) die Kennzahlen zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 250000,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF erwirtschaftet hatte.
Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 15.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kuros (Kuros Biosciences) einen Gewinn von 0,324 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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