Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie aktuell: Kuros (Kuros Biosciences) nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt heute die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Kaum Ausschläge verzeichnete die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 2.05 CHF.

Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 2.05 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 12'196 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 2.06 CHF. Im Tief verlor die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 2.01 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2.06 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'767 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) 2021 einen Verlust in Höhe von -0.500 CHF ausweisen wird.

Die Kuros Biosciences AG, mit Firmensitz in Schlieren (Zürich), Schweiz, agiert nach der Fusion mit der Cytos Biotechnology AG im Jahr 2016 als ein Biotechnologie-Unternehmen, das auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten in den Bereichen Wundheilung und Gewebereparatur fokussiert ist. Das Produkt Neuroseal®, ein neuartiger Dichtungsstoff als Zusatz beim Nähen der Hirnhaut (Dura mater) nach Operationen am Schädel, hat im Juni 2017 die CE Kennzeichnung der Europäischen Union erhalten und ist zur Kommerzialisierung in der EU zugelassen. MagnetOs ist zum Verkauf in der EU für orthopädische, Wirbelsäule und zahnärztliche Anwendungen und in den USA als Knochenersatz-Extender zur Anwendung an der posterolateralen Wirbelsäule als Kittform und als Granulat zugelassen. Ausserdem befindet sich das firmeneigene Produkt KUR-113, das aus einer natürlichen, auf Fibrin basierenden Heilmatrix mit einem immobilisierten Targeted Bone Growth Factor (PTH) basiert, in der klinischen Phase-II-Studie. Im Weiteren gewährt Kuros auf Lizenzbasis Biopharmaunternehmen den Zugang zu seiner klinisch validierten Virus ähnlichen Partikel Plattform (VLP). Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Schlieren (Zürich), Schweiz und eine Niederlassung in Bilthoven, Niederlande.

