Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger greifen bei Kuros (Kuros Biosciences) am Freitagmittag zu

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 19,19 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'406 Punkten liegt. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,62 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 18,85 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 89'059 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Bei 34,20 CHF erreichte der Titel am 21.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 78,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Am 18.09.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 16,46 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 14,23 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 06.02.2014 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2013 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 250000,00 CHF gegenüber 250000,00 CHF im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 15.03.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,353 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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