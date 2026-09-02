Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Vormittag mit Abschlägen

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 18,70 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'145 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 18,61 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,65 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 18'187 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 34,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,69 CHF ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,40 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -29,88 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) -29,88 CHF je Aktie generiert. Kuros (Kuros Biosciences) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren.

Am 17.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences) veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 15.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Kuros (Kuros Biosciences).

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,397 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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