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02.09.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) macht am Nachmittag Boden gut

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences) zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 18,94 CHF.

Kuros
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 18,94 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'153 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,26 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,65 CHF. Zuletzt wechselten 201'140 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Gewinne von 80,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.06.2026 gab der Anteilsschein bis auf 17,69 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,60 Prozent.

Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 250000,00 CHF in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kuros (Kuros Biosciences) 250000,00 CHF erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 präsentieren. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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