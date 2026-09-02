Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) verteuert sich am Mittwochmittag

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie konnte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 18,98 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'091 Punkten notiert. Bei 19,26 CHF markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 18,65 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 115'819 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. Der derzeitige Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie liegt somit 44,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,69 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 6,80 Prozent würde die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Kuros (Kuros Biosciences) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,88 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 250000,00 CHF US-Dollar umgesetzt.

Kuros (Kuros Biosciences) wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 17.03.2027 vorlegen. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,397 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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