Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kuros (Kuros Biosciences)

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 27,64 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'608 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bisher bei 27,08 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,90 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 87'722 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.11.2024 auf bis zu 32,00 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,77 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.08.2024 (10,74 CHF). Abschläge von 61,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 06.02.2014 legte Kuros (Kuros Biosciences) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2013 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS von -29,88 CHF in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 250000,00 CHF – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 13.08.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Kuros (Kuros Biosciences)-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 12.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,220 CHF fest.

