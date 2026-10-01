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01.10.2026 16:29:00

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag freundlich

Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kuros (Kuros Biosciences). Zuletzt ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 18,80 CHF.

Kuros
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Um 16:28 Uhr ging es für das Kuros (Kuros Biosciences)-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,8 Prozent auf 18,80 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'393 Punkten tendiert. Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 19,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 18,50 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 180'025 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 34,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie somit 45,03 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 18.09.2026 Kursverluste bis auf 16,46 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie damit 14,22 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.02.2014 hat Kuros (Kuros Biosciences) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2013 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -29,88 CHF gegenüber -29,88 CHF im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250000,00 CHF erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Kuros (Kuros Biosciences) möglicherweise am 15.03.2028 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,355 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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