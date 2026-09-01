Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 19,49 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'152 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 19,30 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 19,70 CHF. Zuletzt wechselten 35'632 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,20 CHF) erklomm das Papier am 21.10.2025. 75,47 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.06.2026 bei 17,69 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014. Der Verlust je Aktie wurde auf -29,88 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kuros (Kuros Biosciences) ein Ergebnis je Aktie von -29,88 CHF vermeldet. Der Umsatz wurde auf 250000,00 CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 250000,00 CHF umgesetzt worden waren.

Am 17.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 15.03.2028 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) ein EPS in Höhe von 0,397 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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