Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Anleger schicken Kuros (Kuros Biosciences) am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 3,3 Prozent im Minus bei 18,95 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'129 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie bis auf 18,83 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 19,70 CHF. Der Tagesumsatz der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie belief sich zuletzt auf 298'466 Aktien.

Bei 34,20 CHF markierte der Titel am 21.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 80,47 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 23.06.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,69 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie 7,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Kuros (Kuros Biosciences) 0,000 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 06.02.2014 äusserte sich Kuros (Kuros Biosciences) zu den Kennzahlen des am 31.12.2013 ausgelaufenen Quartals. Kuros (Kuros Biosciences) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -29,88 CHF. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250000,00 CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 250000,00 CHF in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kuros (Kuros Biosciences) am 17.03.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger Experten zufolge am 15.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Kuros (Kuros Biosciences) im Jahr 2026 0,397 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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