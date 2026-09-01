Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Mittag mit Verlusten

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 19,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'026 Punkten liegt. Der Kurs der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 18,92 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 19,70 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 192'840 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien den Besitzer.

Am 21.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 34,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 80,00 Prozent. Bei 17,69 CHF fiel das Papier am 23.06.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Kuros (Kuros Biosciences) liess sich am 06.02.2014 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2013 beendeten Jahresviertel offengelegt. Kuros (Kuros Biosciences) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -29,88 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -29,88 CHF je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuros (Kuros Biosciences) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 250000,00 CHF im Vergleich zu 250000,00 CHF im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 17.03.2027 terminiert. Am 15.03.2028 wird Kuros (Kuros Biosciences) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,397 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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