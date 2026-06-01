Kuros (Kuros Biosciences) Aktie News: Kuros (Kuros Biosciences) am Montagvormittag mit Verlusten

Die Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 3,6 Prozent im Minus bei 20,58 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'056 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie ging bis auf 20,58 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,10 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 24'165 Kuros (Kuros Biosciences)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 21.10.2025 erreicht. 66,18 Prozent Plus fehlen der Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,70 CHF. Dieser Wert wurde am 13.05.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 erhielten Kuros (Kuros Biosciences)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2013 abgelaufenen Quartal legte Kuros (Kuros Biosciences) am 06.02.2014 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -29,88 CHF. Im Vorjahresquartal hatten -29,88 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Kuros (Kuros Biosciences) mit einem Umsatz von insgesamt 250000,00 CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250000,00 CHF erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Kuros (Kuros Biosciences) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 13.08.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 11.08.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,311 USD je Kuros (Kuros Biosciences)-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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