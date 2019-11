Kuros-Aktie im Sinkflug: Kuros will zweistelligen Millionenbetrag aus Kapitalerhöhung erlösen - Aktionäre stimmen zu

Die Aktionäre des Biotechunternehmens Kuros haben an der ausserordentlichen Generalversammlung am Dienstag allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

So beschlossen die anwesenden Aktionäre die Erhöhung des ordentlichen Aktienkapitals um bis zu 6 Millionen Franken durch Ausgabe von bis zu 6 Millionen neuen Namenaktien mit einem Nennwert von 1,00 Franken je Stück.

An der ausserordentlichen GV nahmen 27 Aktionäre teil. Damit waren 49,6 Prozent der Aktien vertreten.

Erst am Morgen hatte das Unternehmen die Details für die geplante Finanzierungsrunde mitgeteilt. Kuros erwartet, durch die Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von bis zu 12 Millionen Franken zu erzielen. Den Nettoerlös will die Gesellschaft den Angaben zufolge für die Vermarktung ihrer Produkte und die Weiterentwicklung ihrer Produktkandidaten verwenden.

Die Kapitalerhöhung soll durch ein vergünstigtes Bezugsangebot durchgeführt werden, bei dem die Altaktionäre für jede ihrer am 21. November 2019 gehaltenen Namenaktien (nach Börsenschluss) ein Vorkaufsrecht auf neue Namenaktien erhalten.

Fünf dieser Vorkaufsrechte berechtigen deren Inhaber zum Bezug von zwei neuen Namenaktien mit gewissen Einschränkungen nach geltendem nationalem Recht. Ab dem 22. November 2019 sollen die Namensaktien von Kuros "ex Rights" gehandelt werden. Die Rechte werden nicht zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen.

Die Rechte werden laut Mitteilung voraussichtlich vom 22. November bis zum 2. Dezember 2019 ausübbar sein. Aktien, für die in diesem Zeitraum keine gültigen Rechte ausgeübt wurden, können in einem späteren Angebot an berechtigte institutionelle Anleger oder andere verkauft werden. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange sowie die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Zahlung des Angebotspreises werden voraussichtlich am 6. Dezember 2019 erfolgen. Der Angebots- und Kotierungsprospekt im Zusammenhang mit dem Bezugsrechtsangebot wird am oder um den 20. November 2019 veröffentlicht.

Kuros-Aktien nach Angaben zur Kapitalerhöhung unter Druck

Die Aktien von Kuros standen am Dienstag in einem festeren Markt deutlich unter Druck. Händler verweisen auf die Pläne der Biotech-Firma, ihr Kapital weiter zu erhöhen.

Die Kuros-Aktien gaben im Schweizer Handel schliesslich 9,19 Prozent auf 2,47 Franken nach.

Bei einer Kapitalerhöhung drohe eben stets eine Kapitalverwässerung, sagt ein Händler. Und nicht jeder Altaktionär wolle da mitmachen. Daher trennten sie sich vielfach von ihren Papieren.

