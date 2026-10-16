Kurogane Kosakusho stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Kurogane Kosakusho liess sich am 15.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kurogane Kosakusho die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 99.86 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Kurogane Kosakusho ein Ergebnis je Aktie von 85.90 JPY vermeldet.

Mit einem Umsatz von 1.07 Milliarden JPY, gegenüber 1.23 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13.00 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch