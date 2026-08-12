KURODA PRECISION INDUSTRIES stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

KURODA PRECISION INDUSTRIES lud am 10.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.81 JPY. Im Vorjahresquartal waren -29.940 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4.63 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 29.27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch