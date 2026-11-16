KURODA PRECISION INDUSTRIES hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

KURODA PRECISION INDUSTRIES veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 129.37 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 50.97 JPY je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat KURODA PRECISION INDUSTRIES 6.20 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5.03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch