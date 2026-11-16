Kuroda Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kuroda Group hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 28.03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 24.74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kuroda Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.49 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 36.00 Milliarden JPY im Vergleich zu 30.38 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch