Kuroda Group legte Quartalsergebnis vor

Kuroda Group lud am 07.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 28.63 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2.66 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18.56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34.49 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 29.09 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch