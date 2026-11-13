KURIYAMA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KURIYAMA liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat KURIYAMA die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 44.57 JPY. Im letzten Jahr hatte KURIYAMA einen Gewinn von 49.66 JPY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 25.90 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KURIYAMA 22.76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch