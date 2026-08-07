Kurimoto: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Kurimoto hat am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 37.64 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 25.72 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 29.07 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 5.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.43 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch