Kuribayashi Steamship: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Kuribayashi Steamship liess sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kuribayashi Steamship die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -125.86 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Kuribayashi Steamship ein EPS von 117.27 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14.94 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch