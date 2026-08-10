Kuribayashi Steamship: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Kuribayashi Steamship hat am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 15.69 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 27.81 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 13.31 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.17 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch