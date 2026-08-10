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10.08.2026 06:37:00
KUREHA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
KUREHA veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 112.24 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 45.35 JPY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 42.10 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36.54 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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