KURAUDIA: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

KURAUDIA hat am 29.09.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -55.80 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei KURAUDIA ein EPS von -35.840 JPY in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2.73 Milliarden JPY, gegenüber 2.82 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.03 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 46.84 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 34.72 JPY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat KURAUDIA 13.88 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 13.59 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch