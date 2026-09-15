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15.09.2026 06:37:00
Kurashicom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Kurashicom stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16.64 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kurashicom 19.94 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19.04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.39 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 2.01 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 140.52 JPY gegenüber 97.17 JPY je Aktie im Vorjahr.
Gegenüber dem Vorjahr hat Kurashicom im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 21.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10.35 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 8.49 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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