Kuraray: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Kuraray präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 21.36 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Kuraray 6.43 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 12.17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 230.12 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 205.15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch