KURARAY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

KURARAY lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1.65 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KURARAY 0.570 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat KURARAY im vergangenen Quartal 1.33 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KURARAY 1.31 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch