Kuraray hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Kuraray veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 87.37 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kuraray 27.85 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9.74 Prozent auf 212.32 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 193.47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch