KURAMOTO: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

KURAMOTO hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 2.81 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das KURAMOTO ein Ergebnis je Aktie von -4.090 JPY vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat KURAMOTO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 164.08 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 323.8 Millionen JPY im Vergleich zu 122.6 Millionen JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch