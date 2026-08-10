Kurabo Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Kurabo Industries präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 238.68 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 307.84 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5.25 Prozent auf 37.62 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 35.74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch