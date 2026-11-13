Kurabo Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Kurabo Industries hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 60.51 JPY. Im Vorjahresviertel waren 15.26 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Kurabo Industries mit einem Umsatz von insgesamt 38.83 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33.50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15.91 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch