Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 48’996 -0.9%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’457 -0.8%  Bitcoin 72’689 -2.5%  Dollar 0.7976 0.3%  Öl 60.4 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Holcim1221405Amrize143013422Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156BACHEM117649372
Top News
Bitcoin unter Druck: Der leise Rückzug der Langfrist-Investoren und der Blick auf 2026
Nach Tesla? Warum Palantir das Potenzial zur neuen Kult-Aktie hat
NVIDIA-Aktie im Blick: Wird das Langfristpotenzial von Analysten unterschätzt?
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
Aktien von BioNTech, Moderna, Pfizer und Co.: Bayer klagt in den USA wegen mRNA-Patenten
Suche...

Kura Sushi US a Aktie 48854369 / US5012701026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

08.01.2026 03:39:12

Kura Sushi USA, Inc. Q1 Loss Increases, Misses Estimates

Kura Sushi US a
55.63 USD -5.28%
Kaufen Verkaufen

(RTTNews) - Kura Sushi USA, Inc. (KRUS) revealed Loss for its first quarter that Increased from last year and missed the Street estimates.

The company's earnings totaled -$3.06 million, or -$0.25 per share. This compares with -$0.96 million, or -$0.08 per share, last year.

Excluding items, Kura Sushi USA, Inc. reported adjusted earnings of -$2.82 million or -$0.23 per share for the period.

Analysts on average had expected the company to earn -$0.18 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.

The company's revenue for the period rose 14.0% to $73.46 million from $64.46 million last year.

Kura Sushi USA, Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$3.06 Mln. vs. -$0.96 Mln. last year. -EPS: -$0.25 vs. -$0.08 last year. -Revenue: $73.46 Mln vs. $64.46 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $330 Mln - $334 Mln