Kura Oncology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kura Oncology präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.78 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.850 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10.07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22.8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 20.8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch