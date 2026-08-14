Kura Oncology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Kura Oncology präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.77 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 20.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 36.49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kura Oncology einen Umsatz von 15.3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch