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14.09.2026 06:37:00
KURA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
KURA gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.45 JPY gegenüber 18.95 JPY im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0.59 Prozent auf 64.43 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 64.05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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