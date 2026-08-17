Kunststoffe Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Kunststoffe Industries hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.42 INR. Im Vorjahresviertel hatte Kunststoffe Industries 0.650 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 41.8 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 30.6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch