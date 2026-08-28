Kunshan Kersen Science Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Kunshan Kersen Science Technology lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei -0.20 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.020 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Kunshan Kersen Science Technology mit einem Umsatz von insgesamt 483.6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 891.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 45.74 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch