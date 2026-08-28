|
28.08.2026 06:37:00
Kunshan Kersen Science Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Kunshan Kersen Science Technology lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0.20 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.020 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Kunshan Kersen Science Technology mit einem Umsatz von insgesamt 483.6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 891.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 45.74 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI stärker -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schliesslich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit leichten Gewinnen zeigt. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.