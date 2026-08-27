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27.08.2026 06:37:00
Kunshan Huguang Auto Harness A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Kunshan Huguang Auto Harness A gab am 26.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0.05 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.420 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 9.31 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.88 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.07 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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