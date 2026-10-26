Kunshan Dongwei Technology A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Kunshan Dongwei Technology A stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.21 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kunshan Dongwei Technology A 0.150 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 37.03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 429.7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 313.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch