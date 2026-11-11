Kung Long Batteries Industrial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kung Long Batteries Industrial hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2.34 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Kung Long Batteries Industrial 2.06 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kung Long Batteries Industrial im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.83 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 1.60 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch