Kung Long Batteries Industrial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kung Long Batteries Industrial gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.90 TWD gegenüber 1.24 TWD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.59 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.72 Milliarden TWD umgesetzt, gegenüber 1.66 Milliarden TWD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch