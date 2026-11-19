KUMKANG KIND hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 216.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -312.000 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14.81 Prozent auf 235.67 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 205.27 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch