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19.11.2026 06:37:00
KUMKANG KIND legte Quartalsergebnis vor
KUMKANG KIND veröffentlichte am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -206.00 KRW. Ein Jahr zuvor waren -302.000 KRW je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14.81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 205.27 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235.67 Milliarden KRW ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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