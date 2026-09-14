Kumiai Chemical Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Kumiai Chemical Industry liess sich am 11.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Kumiai Chemical Industry die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Kumiai Chemical Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 25.10 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23.04 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0.47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 38.31 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 38.49 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch