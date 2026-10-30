KUMHO TIRE gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

KUMHO TIRE hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 21.22 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KUMHO TIRE 288.00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11.10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1’237.40 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1’113.75 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch